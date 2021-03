Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 7.709

Das sind 1.105 mehr als heute vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich binnen 24 Stunden um 50. Insgesamt sind den Angaben zufolge bisher 74.714 Menschen in Deutschland an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter an. Sie wird jetzt mit 107,3 angegeben. Vor einer Woche hatte sie 82,9 betragen.



Da an Wochenenden nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen zu Wochenbeginn meist niedriger als an anderen Tagen.