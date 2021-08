Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist abermals angestiegen.

Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, liegt der Wert nun bei 20,4 - nach 19,4 gestern und 16,5 in der Vorwoche. Binnen 24 Stunden wurden dem RKI von den Gesundheitsämtern 3.448 neue Positiv-Tests gemeldet. Das sind 994 mehr als am vergangenen Donnerstag. 24 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Ansteckung.



Am Abend hatte das RKI in seinem Wochenbericht festgehalten, dass die Inzidenz in diesem Jahr bereits früher und schneller wieder ansteige als im Sommer 2020. Diese Tendenz sei insbesondere bei den 10- bis 34-Jährigen zu beobachten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 05.08.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 01.08.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand 22.07.)



+ Forschungsstand: Wie schwer erkranken Kinder an Covid-19? (Stand 31.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 31.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.