Singapur hat wegen des Coronavirus eine weitgehende Schließung seiner Grenzen angekündigt.

Ab Dienstag dürften Besucher nicht mehr in den Stadtstaat einreisen, teilte die Regierung mit. Bürger Singapurs, Personen mit dauerhaftem Wohnsitz und Ausländer mit langfristigen Arbeitsgenehmigungen könnten in den Stadtstaat zurückkehren, müssten sich aber 14 Tage lang isolieren. In Singapur sind bislang rund 430 Infektionsfälle registriert worden.