In China haben bisher fast eine Millionen Menschen einen Impfstoff des Pharmakonzerns Sinopharm gegen das Coronavirus erhalten.

Das teilte Firmenchef Liu Jingzhen mit und betonte, es habe keine Berichte über schwerwiegende Nebenwirkungen gegeben. Nur wenige Menschen zeigten leichte Symptome.



Chinesische Staatsmedien berichten seit Wochen über Impfungen bestimmter Bevölkerungsgruppen wie etwa Militärangehörige und Klinikpersonal. Unklar scheint, ob die Prüfung der Stoffe in klinischen Studien bereits abgeschlossen sind. International gibt es Zweifel daran. In einer Mitteilung gibt Sinopharm jedoch an, mit seinen Impfstoffen bereits in zehn Ländern, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Peru und Argentinien, internationale klinische Phase-III-Studien durchgeführt zu haben.

