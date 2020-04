Nach Hessen haben zwei weitere Bundesländer entschieden, in diesem Schuljahr alle Schülerinnen und Schüler zu versetzen.

Auch in Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern wird nun im Sommer niemand sitzenbleiben. Es soll aber möglich sein, die Klasse freiwillig zu wiederholen.



In Hamburg und Schleswig-Holstein begannen unterdessen unter besonderen Hygienevorgaben die schriftlichen Abiturprüfungen. Eine Schülerin aus Berlin, die Ende der Woche ihre erste Abi-Klausur schreiben soll, scheiterte vor Gericht mit einem Eilantrag auf Verschiebung. Sie hatte erklärt, aufgrund der beengten Wohnsituation der Familie habe sie sich während der Schulschließung schlechter vorbereiten können als ihre Mitschüler. Das Verwaltungsgericht Berlin wies den Antrag ab und erklärte, identische Bedingungen könnten auch in anderen Lebensbereichen nicht gewährleistet werden.