In der Slowakei findet die zweite Runde der landesweiten Corona-Massentests statt.

Nach dem Plan der Regierung in Bratislava soll ein großer Teil der Bevölkerung erneut einem Schnelltest unterzogen werden. Die Teilnahme an der Aktion ist formell freiwillig. Ab Montag fallen aber alle, die kein negatives Testergebnis vorweisen können, unter eine Ausgangssperre. Bereits vor einer Woche wurden 3,6 Millionen Menschen auf das Coronavirus getestet. 38.000 positiv Getestete wurden in Quarantäne geschickt.



Der slowakische Ministerpräsident Matovic wertete die Tests als Erfolg, den sich andere Länder zum Vorbild nehmen könnten. Die Ärztekammer kritisierte die Aktion allerdings als Verschwendung ohnehin knapper Ressourcen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.