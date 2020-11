Die slowakische Regierung hat die landesweite Ausgangssperre bis zum 14. November verlängert.

Unter Ministerpräsident Matovic waren zuvor drastische Maßnahmen erlassen worden. In einem Massentest sollte die gesamte Bevölkerung auf eine Infektion mit dem Coronavirus hin untersucht werden. Wer kein negatives Testergebnis vorweisen kann, darf seine Wohnung auch nicht für den Weg zur Arbeit verlassen. Als Ausnahmen gelten nur dringende Besorgungen oder ein Test auf eine Corona-Infektion.



Besonders unübersichtlich ist die Lage für Touristen oder Geschäftsreisende auch aus Deutschland. Für die Einreise in die Slowakei ist zwar kein negatives Testergebnis erforderlich, doch gilt ohne den Nachweis das Verbot, sich frei im Land zu bewegen. Die versprochenen Testmöglichkeiten an der Grenze gibt es bislang nicht.

