Als erstes Land in Europa hat Slowenien die Coronavirus-Pandemie auf seinem Gebiet für beendet erklärt.

Die Regierung teilte in Ljubljana mit, die Ausbreitung von Covid-19 sei unter Kontrolle. In den vergangenen 14 Tagen wurden nach offiziellen Angaben lediglich 35 Neuansteckungen verzeichnet. Vorsichtsmaßnahmen wie etwa die Abstandsregeln, die Maskenpflicht und das Verbot von öffentlichen Versammlungen bleiben aber weiter bestehen.



EU-Bürger dürfen ab dem 31. Mai wieder nach Slowenien einreisen, ohne sich in die bislang vorgeschriebene siebentägige Heimquarantäne begeben zu müssen.



Seit dem 12. März galt in Slowenien der Gesundheitsnotstand. Indem sie die Epidemie im Land für beendet erklärt, vermeidet die Regierung nach Angaben des Rundfunksenders Radio Slovenija eine automatische Verlängerung des Maßnahmenpakets zur finanziellen Unterstützung der Bevölkerung und von Unternehmen.