Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen schränkt auch die Regierung in Slowenien das öffentliche Leben weiter ein.

Die Maßnahmen würden jenen ähneln, die bereits während der Epidemie im Frühjahr verhängt worden seien, sagte Regierungschef Jansa. Ab Samstag müssen demnach alle Einkaufszentren, Restaurants und Hotels sowie viele Geschäfte für mindestens eine Woche schließen. Die Fahrten der öffentlichen Verkehrsmittel werden auf ein Drittel des normalen Dienstes reduziert. Anfang dieser Woche hatte die Regierung bereits eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.



In Tschechien und Irland waren zuvor ähnliche Maßnahmen beschlossen worden. Die Regierung in Griechenland kündigte Ausgangssperren unter anderem für Athen und Thessaloniki an.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.