Bereits in wenigen Tage soll es in Deutschland Corona-Schnelltests zur Eigenanwendung zu Hause geben. Wie funktionieren sie und was ist der Unterschied zu den bisherigen Schnelltests? Die wichtigsten Infos im Überblick.

Im Gegensatz zu den bisherigen Antigen-Schnelltests, für die ein Nasen- oder Rachenabstrich gemacht wird, sind die Selbsttests zur Anwendung durch Privatpersonen bestimmt. Für die Durchführung ist also kein medizinisch geschultes Personal erforderlich.

Wie funktionieren die Selbsttests für Laien?

Die Probeentnahme ist recht einfach: Bei allen drei jetzt zugelassenen Selbsttests wird ein Abstrich in der vorderen Nase entnommen. Dieser kann nach Studien der Hersteller durch Laien sicher ausgeführt werden, wie das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) mitteilte. Eine andere Testvariante sind Spuck- oder Gurgeltests, bei denen mit einer Lösung gegurgelt und anschließend das ausgespuckte Gurgelwasser untersucht wird. Diese Methode gibt es bereits in Österreich. Nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn könnten auch hierzulande bereits in der kommenden Woche weitere Selbsttests genehmigt werden.

Wo und wann kann ich neuen Tests kaufen?

Spahn zufolge sollen die neu zugelassenen Tests in den kommenden Tagen unter anderem bei Discountern erhältlich sein - zunächst jedoch in begrenzter Zahl. Auch in Drogerien oder in Apotheken sollen sie künftig angeboten werden. Der Gesundheitsminister hatte zunächst erwogen, die Tests für eine Eigenbeteiligung von einem Euro abzugeben. Doch davon war zuletzt nicht mehr die Rede. So müssen sie jetzt also zunächst voll bezahlt werden, wenn sie in den Handel kommen. Spahn erklärte im Bundestag, noch wisse man nicht, wie teuer die bereits zugelassenen Tests im Einzelhandel seien. Eine mögliche Bezuschussung müsse man von den Marktpreisen abhängig machen. Sobald die Laien-Selbsttests in ausreichender Zahl verfügbar sind, können sie laut Bundesgesundheitsministerium auch als Teil der Teststrategie der Länder für Kitas und Schulen zum Einsatz kommen.

Was passiert, wenn der Selbsttest positiv ausfällt?

Bislang besteht bei einem positiven Laien-Selbsttest keine Meldepflicht. Das Bundesgesundheitsminsiterium weist aber darauf hin, dass ein positives Ergebnis - genau wie bei einem Antigen-Schnelltest - durch einen PCR-Test bestätigt werden sollte. Bis das Ergebnis vorliegt, sollten sich die Betroffenen auf jeden Fall zu Hause in Quarantäne begeben.

Was sind die Vorteile der Laien-Tests?

Grundsätzlich können Selbsttests eine verlässliche Alternative zu professionell durchgeführten Verfahren sein, wie eine Studie der Berliner Charité gezeigt hat.

Engmaschig und regelmäßig durchgeführte Selbsttests könnten - so die Hoffnung vieler Experten - ein wichtiger Beitrag zur Pandemiebekämpfung sein und auch Lockerungen der bisherigen Schutzmaßnahmen ermöglichen.



Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in den Alltag macht etwa das Konzept "Plan B" zweier Marburger Forscher. Sie sehen mit der Einführung von Laien-Tests die Möglichkeit, auf eine andere Art der Pandemiebekämpfung umzustellen, die es erlaubt, das öffentliche Leben wieder hochzufahren und Covid-19 dennoch einzudämmen. Auch die SPD-Gesundheitspolitikerin Hilde Mattheis erklärte, Eigentests böten die Chance, Schritt für Schritt Normalität wiederzugewinnen. "Selbsttests können ein echter 'Game Changer' werden - gerade mit Blick auf eine mögliche dritte Welle."

Welche Probleme können auftreten?

Kritiker warnen, dass bereits jetzt im Internet eine Reihe von Corona-Selbsttests angeboten werden, bei denen es sich zum Teil um nicht geprüfte oder gar gefälschte Produkte handelt. Auf jeden Fall sollte man beim Kauf solcher Tests auf bestimmte Qualitätsmerkmale achten, etwa auf die CE-Kennzeichnung. Grundsätzlich gilt, dass Schnelltests - egal ob vom Profi oder vom Laien angewendet - nicht so empfindlich sind wie PCR-Tests. Sie können also möglicherweise falsch negative Ergebnisse liefern, auch Anwendungsfehler können nicht ausgeschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.