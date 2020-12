Noch im diesem Jahr oder spätestens im Januar soll der erste Impfstoff in der EU zugelassen werden. Doch dann folgt die nächste Herausforderung: eine möglichst schnelle Impfung breiter Gesellschaftsschichten. Gesundheitsminister Spahn befürchtet schon jetzt Verteilungskonflikte.

Die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut hat einen Entwurf für eine Empfehlung erarbeitet, wer zuerst geimpft wird. Nach derzeitigem Stand dürften Ältere über 80, Pflegeheimbewohner und Personal mit höchstem Infektionsrisiko in Kliniken und Altenheimen zum Zug kommen, rund 8,6 Millionen Menschen.

Wo kann man sich impfen lassen?

In den Bundesländern werden Zentren eingerichtet, die Impfungen in einer Region für die ersten Monate bündeln sollen. Gebraucht wird zusätzliches Personal. An den Zentren angedockt werden sollen mobile Teams, die in Heime und Kliniken gehen, wenn Menschen nicht selbst kommen können.

Wie sollen Impfungen ablaufen?

Für Impfzentren gibt es eigene Konzepte. Um Warteschlangen und Gedrängel zu vermeiden, sollen Termine vorab online oder per Telefon gebucht werden können. Experten empfehlen für Zentren meist Impfstraßen als Einbahnstraßen, um Patienten von Station zu Station zu lotsen.

Warum erfolgt die Impfung zunächst in Impfzentren?

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer muss bei minus 70 Grad gekühlt werden. Das ist weder in Apotheken noch in der Tiefkühlung der Arztpraxen möglich. Für die Organisation der rund 60 Impfzentren und mobilen Einsatzteams sind die jeweiligen Länder zuständig. Sie entscheiden auch, wo und wie viele Impfzentren sie einrichten wollen. Für die Lagerung und Logistik sicherte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer die Hilfe der Bundeswehr zu.



Die Immunisierungen sollen anonymisiert in einer zentralen Datenbank erfasst werden. Damit wollen die Bundesregierung und die Ständige Impfkommission die Wirksamkeit überprüfen – und auch Meldungen über mögliche Nebenwirkungen sammeln.

Wie verläuft die Terminvergabe?

Bürgerinnen und Bürger sollen Termine in den Impfzentren telefonisch und digital vereinbaren können. Ein entsprechendes Modul soll die Kassenärztliche Bundesvereinigung entwickeln und betreiben. So sieht es der Entwurf der "Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung des Bundesgesundheitsministeriums" vor.

Was kostet die Impfung?

Der Impfstoff soll kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das Bundesgesundheitsministerium, Länder und gesetzliche sowie private Krankenversicherungen tragen die Kosten.



Die Teilrefinanzierung für die Errichtung und den laufenden Betrieb von Impfzentren einschließlich der mobilen Impfteams soll zu 46,5 Prozent aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds und zu 3,5 Prozent von den privaten Krankenversicherungsunternehmen erfolgen – die andere Hälfte der Kosten tragen die Länder.



Weitere Informationen zur Corona-Impfung finden Sie in unserem Artikel Impfzentren: Wer wie und ab wann geimpft werden kann.



(Stand: 09.12.2020)

