Als hoffnungsvollstes Mittel gegen Sars-CoV-2 und die von dem Virus ausgelöste Erkrankung Covid-19 gilt ein Impfstoff. Weltweit wird daran geforscht, auch von deutschen Firmen. Inzwischen gibt es erste Ergebnisse der wichtigen Phase-III-Studien.

Normalerweise dauert es viele Jahre, bis ein Impfstoff gegen einen Krankheitserreger gefunden ist - und der Prozess kann in jeder Phase scheitern. Warum es normalerweise lange dauert, haben die Kollegen von "Forschung aktuell" hier erklärt.

Viren-Erbgut war schnell bekannt

Im Fall von Sars-CoV-2 hatten die Forschenden Glück: Die Sequenz des Viren-Erbguts, in diesem Fall einzelsträngige RNA, war schnell bekannt und die ersten Forschungsprojekte konnten bereits Anfang 2020 in Angriff genommen werden.

Wie wird ein Impfstoff bis zur Zulassung getestet?

Ein Impfstoffkandidat durchläuft bis zur Zulassung mehrere Phasen. In Phase I geht es noch nicht um die Wirksamkeit eines Präparats, sondern um dessen Sicherheit. Tests erfolgen an einer kleinen Gruppe von unter 100 Personen. In Phase II wird der Stoff an bis zu 1.000 Menschen meist in verschiedenen Dosierungen getestet und sichergestellt, dass der Körper einen Schutz gegen das Virus entwickelt. In Phase III wird der Stoff mehreren Tausend Freiwilligen verabreicht. Es geht unter anderem um die Bestätigung der Dosierung sowie um seltenere Wechsel- und Nebenwirkungen. Mehrere Studien sind bereits seit längerem in der dritten und letzten Phase vor der Zulassung.

Erster Impfstoff zugelassen

Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer erhielt von Großbritannien bereits eine Notzulassung. Als weltweit zweiter Staat hatte dann Kanada das Corona-Vakzin von Biontech und Pfizer zugelassen - ebenfalls in einem beschleunigten Verfahren.



Großbritannien begann am 08.12. mit dem Start der Massenimpfung gegen Corona. Allerdings zeigten zwei Mitarbeiter des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS nach ihrer Impfung eine allergische Reaktion. Die zuständige Aufsichtsbehörde rät deshalb Menschen mit schweren Allergien vorerst davon ab, sich mit dem Corona-Vakzin von Biontech und Pfizer impfen zu lassen. Die Warnung gelte für Menschen, die in der Vergangenheit sogenannte anaphylaktische Schocks auf Medikamente, Lebensmittel oder Impfstoffe gezeigt hätten. Gemeint sind zudem Menschen, die eine Adrenalin-Fertigspritze bei sich tragen müssen.



Nach Angaben des Mainzer Unternehmens Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer zeige sich deren Impfstoff in 90 Prozent der Fälle als wirksam. Man sei optimistisch, dass die immunisierende Wirkung einer Impfung mindestens ein Jahr lang anhalten werde.



Die US-Arzneimittelbehörde FDA stufte den Impfstoff als sicher ein (8.12). In einem Bericht der Behörde heißt es, aus den Daten von 38.000 Teilnehmern an der klinischen Studie hätten sich nach zweimonatiger Nachbeobachtung "keine besonderen Sicherheitsbedenken" ergeben, die einer Notfallzulassung entgegenstehen würden. Am 14. Dezember beginnen sowohl die USA als auch Kanada mit der Impfkampagne mit dem Biontech/Pfizer-Vakzin. In den USA sind täglich 20 Flugzeuge zur Auslieferung des Impfstoffs im Einsatz. Kanadas Premierminister Trudeau twitterte, dass die erste Ladung Impfstoff im Land angekommen sei.



Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA blickt sehr positiv auf eine mögliche Zulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech und Pfizer. Man sei immer überzeugter von den Testergebnissen, die vorlägen, sagte die EMA-Direktorin Emer Cooke. Ende Dezember werde darüber eine Entscheidung fallen. Der Impfstoff zeige eine hohe Wirksamkeit von fast 95 Prozent bei 30.000 Testpersonen und habe kaum Nebenwirkungen.

Weitere Impstoffe stehen vor Zulassung

Auch das Forschungsprojekt des US-Biotechkonzerns Moderna klingt vielversprechend. Laut einer Zwischenanalyse zeigt der entwickelte Impfstoff eine Wirksamkeit von rund 95 Prozent beim Schutz vor Covid-19. Die Phase-III-Studie umfasste 30.000 Probanden. 95 Teilnehmer erkrankten, wobei auf die geimpften Personen 5 Fälle entfielen und auf die nicht geimpften 90 Fälle.



Moderna will in den kommenden Wochen eine Zulassung des Wirkstoffs in den USA beantragen. Dies ist auch in anderen Ländern geplant. Die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema startete ein Verfahren, das eine rasche Zulassung zum Ziel hat. Bis spätestens zum 12. Januar will die EMA über eine bedingte Markzulassung des Impfstoffs entscheiden.



Die EU-Kommission verhandelt mit Moderna über die Lieferung von bis zu 160 Millionen Impfdosen.

Curevac beginnt mit Phase-III-Studie

Auch das deutsche Biotech-Unternehmen Curevac ist auf dem Weg zur Zulassung seines Corona-Impfstoffes einen Schritt weiter. Curevac startete mit der relevanten klinischen Phase-III-Studie mit voraussichtlich mehr als 35 000 Teilnehmern. Mit ersten Ergebnissen rechnet das Unternehmen nach eigenen Angaben Ende des ersten Quartals 2021. Ziel der dritten Phase ist es, Wirksamkeit und Sicherheit des neuen sogenannten mRNA-Impfstoffs gegen das Virus zu beweisen. Mit der EU-Kommission hat Curevac einen Vertrag über den Kauf von bis zu 405 Millionen Impfdosen geschlossen.

Wie steht es um die Impfstoffe aus Russland?

Russland hat als erstes Land weltweit bereits im August einen Impfstoff zugelassen - ohne Tests an mehreren Zehntausend Menschen. In der Hauptstadt Moskau begannen (5.12.) Massenimpfungen gegen das Coronavirus. Nach Angaben des russischen Gesundheitsministeriums ist "Sputnik V" in mehr als 90 Prozent der Fälle wirksam. Allerdings werden Sicherheitsbedenken geltend gemacht: Da der Impfstoff vor Abschluss der dritten Prüfphase freigeben wurde, warfen viele Länder der russischen Regierung vor, die Gesundheit der Menschen aufs Spiel zu setzen und die allgemeine Akzeptanz des Impfens zu schmälern.

Wie sicher werden die Impfstoffe sein?

Eine Antwort darauf wird es wohl erst geben, wenn ausreichend Forschungsergebnisse zu möglichen Impfstoffen vorliegen. Sowohl Bundesgesundheitsminister Spahn als auch Forschungsministerin Karliczek betonten, dass es bei der Entwicklung keine "riskanten Abkürzungen" geben werde. Absolute Priorität habe die Sicherheit. Ein Impfstoff könne nur zur Anwendung kommen, wenn der Nutzen höher sei als die Risiken, sagte Karliczek.



Auch die Zulassungsbehörden in Europa und den USA betonten mehrfach, dass auch bei beschleunigten Verfahren die Sicherheit der Präparate an oberster Stelle steht.

Wie geht es nach der Zulassung eines Corona-Impfstoffs weiter?

Sollte die Entwicklung eines Impfstoffs gelingen, warten zahlreiche Herausforderungen. Zunächst geht es um die massenhafte Produktion eines Vakzins. Die Hamburger Virologin Marylyn Addo sagte dazu im Deutschlandfunk, momentan stünden in der Welt nicht genug Herstellungskapazitäten zur Verfügung. Daher werde es in den kommenden Monaten zu einem Ressourcenkampf kommen. Auch der Chef der US-Firma Moderna, Stéphane Bancel, geht davon aus, dass es nicht nur anfangs, sondern etwa anderthalb Jahre lang Engpässe geben könnte. Im Spiegel sagte er, das Problem seien vor allem regulierte medizinische Rohmaterialien wie Zellkulturen, Enzyme oder Lipide. Wenn eine Komponente fehle, bringe das die gesamte Produktion zum Stillstand.



Klar ist, dass gerade am Anfang ausgewählt werden muss, wer zuerst eine Impfung bekommt. Wenn in Deutschland ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung steht, sollen ihn zunächst Menschen aus Risikogruppen und Beschäftigte aus "Bereichen der Daseinsvorsorge“ erhalten. Das geht aus der Nationalen Impfstrategie der Bundesregierung hervor. Die Empfehlungen wurden vom Deutschen Ethikrat, der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina und von der Ständigen Impfkommission (StIKo) am Robert Koch-Institut erarbeitet. Zu den Risikogruppen zählen unter anderem ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen. Zu den Bereichen der Daseinsvorsorge gehören etwa die Polizei, Krankenhäuser und Schulen.



Weltweit versucht die internationale Initiative "Covax" einen fairen Zugang zu Covid-19-Impfstoffen zu ermöglichen. Sie wird federführend von der WHO und den Impfallianzen "Gavi" und "Cepi" getragen. Sobald ein Impfstoff sich als effektiv und sicher herausgestellt hat, sollen bis Ende 2021 zwei Milliarden Impfdosen hergestellt werden und weltweit an Pflegekräfte und durch Alter oder Vorerkrankung besonders gefährdete Menschen verteilt werden.



Die nächste Herausforderung ist die Logistik: Wenn in kurzer Zeit Millionen Menschen geimpft werden wollen, dürfte das die Hausarztpraxen überlasten. Deshalb, so berichten mehrere Medien, wird mit großen Impfzentren etwa in Messehallen geplant. Im Magazin "Der Spiegel" kündigte Spahn zudem an, dass derzeit mehrere Apps rund um Corona-Impfungen entwickelt werden. Mit einer soll das Terminmanagement geregelt werden, in einer weiteren sollen Nebenwirkungen gemeldet werden können. Bezahlt werden soll ein Impfstoff aus dem Bundeshaushalt - das Vorzeigen einer Krankenversicherungskarte entfällt laut Spahn dann.

Beendet ein Impfstoff die Pandemie?

Ein zugelassener Impfstoff gegen das Coronavirus wäre sicherlich eine gute Nachricht. Doch ein Ende der Pandemie wäre dadurch noch nicht gegeben. Zum einen, weil es eine gewisse Zeit dauert, bis genügend Menschen geimpft sind, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Dazu müssten sich in Deutschland nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums zudem 55 bis 65 Prozent der Bürgerinnen und Bürger freiwillig impfen lassen. Eine Impfpflicht wurde von Spahn mehrfach ausgeschlossen.



Auch ist noch nicht klar, wie lange die Impfstoffe wirksam sein werden und was sie genau verhindern werden: lediglich schwere Verläufe oder auch zuverlässig die Verbreitung des Coronavirus.



Einen Bericht zum "Rennen um die Zulassung der Corona-Impfstoffe" unserer "Hintergrund"-Redaktion finden Sie hier.



(Stand 14.12.2020)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 26.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 21.12.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs von bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 14.12.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 16.12.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 14.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 23.12.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.