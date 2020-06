Pharmaunternehmen weltweit suchen nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Manche testen ihre Wirkstoffe bereits an Menschen. Wir geben einen Überblick über die Forschung.

Seit der weltweiten Verbreitung des Coronavirus bewegt die Menschen die Frage: Wann kommt ein Impfstoff gegen den Erreger? Viele Pharmaunternehmen und Wissenschaftler arbeiten mit Hochdruck an der Erforschung möglicher Impfstoffe.

Weltweit über 133 Forschungsprojekte

Mindestens 133 Forschungsprojekte gibt es laut dem Verband der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) inzwischen. Einige Projekte von ihnen sind in der klinischen Erprobung bereits in Phase zwei von insgesamt drei. Das heißt: Nachdem die Wirksamkeit und Verträglichkeit des Impfstoffkandidaten zuerst an Tieren und in der ersten klinischen Phase an einer kleinen Gruppe von bis zu 30 Probanden erfolgreich getestet worden ist, wird der Wirkstoff nun an einer größeren Gruppe von 50 bis 500 Freiwilligen erprobt. Untersucht werden die Verträglichkeit, die Dosierung und die Reaktion des Immunsystems.



Kürzlich vermeldete etwa der US-Konzern Moderna erfolgversprechende Zwischenergebnisse für sein Mittel mRNA-1273. Moderna hatte Mitte März in den USA mit der ersten Phase der Erprobung an Freiwilligen begonnen. Die Teilnehmer dieser ersten klinischen Studie entwickelten laut dem Biotech-Unternehmen nach zwei Impfungen Antikörper, die mindestens so hoch konzentriert waren wie bei genesenen Corona-Patienten. Sie seien also infolge der Behandlung immun gegen SARS-CoV-2 geworden. Auch in Tierversuchen mit Mäusen stoppte eine Impfung mit mRNA-1273 die Vermehrung des Erregers in der Lunge.



Auch das chinesische Unternehmen CanSino Biologics arbeitet mit dem Beijing Institute of Biotechnology an einem Impfstoff, der in China bereits Phase 2 der klinischen Erprobung erreicht hat. Die britische Oxford-Universität forscht an einem sogenannten Vektorviren-Impfstoff. Seit Ende April läuft in Großbritannien die erste Testphase an Freiwilligen. Die Phase 3 an etwa 30.000 Patienten und eine Testreihe mit Kindern stehen unmittelbar bevor. Das Vereinigte Königreich soll schon ab September mit dem Impfstoff beliefert werden, hieß es.



Ob solch ein Zeitpunkt realistisch ist, ist unklar. Viele Experten gehen davon aus, dass es zwölf bis 18 Monate dauern dürfte, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht. Andere Experten sprachen von Ende des Jahres.

Forschung unter anderem in Tübingen

Das Tübinger Unternehmen Curevac entwickelt einen genbasierten Impfstoff, der ausgewählte Gene des Virus enthält. Laut dem Unternehmen hat man bereits positive Ergebnisse erzielt. Ab Juni soll das Mittel an Probanden in Deutschland und Belgien getestet werden. Vielversprechend ist laut Paul-Ehrlich-Institut auch ein Impfstoff des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung. Bislang hat in Deutschland nur die Firma Biontech aus Mainz eine Genehmigung erhalten.



Das französische Unternehmen Sanofi forscht an einem Totimpfstoff mit gentechnisch hergestelltem Virus-Antigen. An Menschen erprobt wurde er bislang noch nicht. Erste Testungen an Menschen sind ab der zweiten Jahreshälfte 2020 geplant.

Produktion großer Impfstoffmengen ist eine Herausforderung

Sollte absehbar ein sicherer und wirksamer Impfstoff gefunden werden, steht eine weitere Herausforderung bevor: die schnelle Produktion von großen Mengen an Impfdosen und deren Verteilung in der Bevölkerung. Um eine breite Herstellung zu beschleunigen, wollen mehrere Unternehmen und Forschungsinstitute ihre Produktionskapazitäten für einen Covid-19-Impfstoff ausweiten. Einige, darunter Moderna und die Oxford University, wollen bereits mit der Großproduktion von Impfstoffkandidaten beginnen, bevor die Erprobung an Menschen abgeschlossen ist



Zudem haben auch Unternehmen, die nicht an eigenen Covid-19-Impfstoff forschen, zugesagt, die Herstellung von Impfstoffen anderer Firmen zu unterstützen. Dazu zählen etwa das japanische Unternehmen Takeda sowie das Unternehmen Bayer.



Auch die Kollegen von "Forschung aktuell" haben sich gerade erst wieder mit Impfstoffen befasst und für einen Überblick gesorgt (Audio-Link).

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.