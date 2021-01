Nach dem Beschluss von Bund und Ländern wird der Lockdown bis zum 14. Februar verlängert. Dabei werden einige Aspekte im Vergleich zum bisherigen verändert. Neben bundeseinheitlichen Regelungen gibt es Vorgaben, die von den Ländern unterschiedlich umgesetzt werden. Hier ein Überblick von Schleswig-Holstein bis Bayern.

Deutschlandweit soll eine verschärfte Maskenpflicht gelten. Ab dann müssen unter anderem in Geschäften und in Bussen und Bahnen medizinische Schutzmasken getragen werden; Stoffmasken reichen dort nicht mehr aus. Die Kontaktregeln bleiben bestehen – erlaubt sind private Treffen mit Angehörigen des eigenen Haushalts und maximal einer weiteren Person.



Am Mittwoch verabschiedete das Bundeskabinett zudem eine Rechtsverordnung, mit der das Homeoffice ausgeweitet werden soll. Demnach müssen Unternehmen und Behörden ihren Beschäftigten anbieten, von zu Hause aus zu arbeiten, wann immer dies möglich ist. Die Pflicht gilt ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50.



Im ganzen Land sollen zudem die meisten Einzelhandels-Geschäfte geschlossen bleiben, ebenso Friseure, Sporteinrichtungen und kulturelle Institutionen. Bei der konkreten Umsetzung gibt es allerdings regionale Unterschiede. Streit war bei den Bund-Länder-Gesprächen vor allem um die Regelungen für Schulen und Kindertagesstätten entbrannt. Grundsätzlich hat man sich darauf geeinigt, dass die Schulen geschlossen bleiben - aber auch hier weichen einige Bundesländer von der Vorgabe ab.

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg hat angekündigt, bei der Bildung einen Sonderweg zu gehen. Demnach sollen Grundschulen und Kitas ab dem 1. Februar schrittweise öffnen.



Die 15 Kilometer-Regelung, laut der sich Menschen in Kreisen mit besonders hohen Infektionszahlen ohne triftigen Grund nicht mehr als 15 Kilometer vom Wohnort entfernen dürfen, will das Bundeland weiterhin nicht umsetzen. Dafür bleiben die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen landesweit bestehen.

Bayern

In Bayern galt bereits vor den Beschlüssen von Bund und Ländern eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Der bayerische Landtag wird den verlängerten Lockdown erst bei seiner nächsten turnusmäßigen Sitzung am 27. Januar diskutieren.



Die Schulen sollen geschlossen bleiben, lediglich Schülerinnen und Schüler, die kurz vor dem Abitur oder dem Berufsschulabschluss stehen könnten ab Februar im Wechselunterricht wieder zurück in die Klassen. Voraussetzung sei aber, dass die Neuinfektionszahlen weiter deutlich sinken, hieß es.



Das bayernweite Alkoholverbot hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof diese Woche vorerst gekippt.

Berlin

Der Berliner Senat hat auf einer Sondersitzung am Mittwoch beschlossen, die Kindertagesstätten bis auf eine Notbetreuung ganz zu schließen. In eine Kita dürfen Kinder ab dem 25. nur, wenn mindestens ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet. Hinzu kommt der Nachwuchs von Alleinerziehenden oder aus Familien in sozial schwierigen Situationen.



Über eine mögliche schrittweise Öffnung der Schulen will der Berliner Senat nach dem Ende der Winterferien am 6. Februar beraten.

Brandenburg

In Brandenburg bleiben die Schulen grundsätzlich weiter geschlossen, Ausnahmen für Abschlussklassen und Förderschulen bleiben aber bestehen. Kitas will das Land bis auf Weiteres geöffnet halten, lediglich in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einem Wert von über 300 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche sollen die Einrichtungen schließen müssen.



Weiterhin gilt ein Verbot touristischer Ausflüge und von Sport im Radius von 15 Kilometern um einen Landkreis und einer kreisfreien Stadt herum, wenn der Wert neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche über 200 steigt.

Bremen

Bremen will heute über die Regelungen in den Schulen entscheiden, es werden jedoch keine vorzeitigen Lockerungen erwartet. Gemäß der bisherigen Vorgabe können Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. Das soll auch weiterhin bis zum 14. Februar gelten.

Hamburg

In Hamburg müssen Eltern ab Montag erneut eine Begründung liefern, wenn sie ihr Kind in die Kita schicken. Darunter fallen etwa ein dringender Betreuungsbedarf des Kindes, eine Berufstätigkeit der Eltern in besonders wichtigen Bereichen, familiäre Gründe, Notfälle, sowie Alleinerziehung. Zuvor waren Eltern lediglich aufgerufen, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. Auch in Hamburg gilt ab dem Wochenende die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken, Bußgelder für Verstöße gegen die Auflage soll es aber erst ab Anfang Februar geben.

Hessen

In Hessen sollen Schülerinnen und Schüler ab Klasse sieben bis zum 14. Februar weiterhin im Distanzunterricht lernen, für jüngere Kinder gibt es bei Bedarf Präsenzunterricht. In den Kitas bleibt eine Notfallbetreuung erhalten.



Ausflugsziele in Gebieten mit hohen Infektionszahlen sollen abgesperrt werden. Die Regelung sowie die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken gelten ab Samstag, dem 23.1.

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern bleiben Kitas und Schulen bis Klasse 6 grundsätzlich geöffnet. Die Eltern werden allerdings gebeten, ihre Kinder wenn möglich zu Hause zu lassen. In drei Landkreisen gibt es wegen der hohen Infektionszahlen ab Montag nur noch eine Notbetreuung für Schulkinder. Die schriftlichen Abiturprüfungen werden verschoben und starten statt am 13. erst am 23. April.

Niedersachsen

Der niedersächsische Landtag entscheidet heute in einer Sondersitzung über die neue Corona-Verordnung des Landes. Laut einer Beschlussvorlage sollen Eltern dann selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder zu Hause per Homeschooling am Unterricht teilnehmen lassen. In Kitas wird die Größe der Betreuungsgruppen beschränkt.



In Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gilt die 15-Kilometer-Regel. Der Radius wird anders als im Beschluss des Bundes nicht vom Wohnort aus, sondern vom konkreten Wohnsitz aus gemessen.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen tritt die Verordnung zum Tragen medizinischer Masken am 25. Januar in Kraft. Sie gilt für Bussen und Bahnen, Supermärkte, Arztpraxen und Gottesdienste. In Kitas bleibt es beim eingeschränkten Notfallbetrieb. In Schulen bleibt die Präsenzpflicht weiterhin ausgesetzt.

Die neue Landes-Coronaschutz-Verordnung stellt außerdem strengere Regeln für das Abhalten von Gottesdiensten auf.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sollen die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche weitgehend ab dem 25. Januar in Kraft treten.

Grundschulen sollen ab dem 1. Februar in einen Wechselunterricht gehen. Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin ausgesetzt. In allen anderen Klassenstufen soll der Fernunterricht bis zum 14. Februar fortgesetzt werden.

Saarland

Im Saarland findet Präsenzunterricht weiterhin nicht statt, Ausnahmen gelten für Abschlussklassen. Die Kitas bleiben geöffnet, Eltern sind aber aufgerufen, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen.



Die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken gilt ab Montag - für öffentliche Verkehrsmittel, Geschäfte, Märkte, Krankenhäuser, Arzt- und Therapiepraxen, Gottesdienste und für ambulante Pflegedienste.

Sachsen

In Sachsen tritt die neue Corona-Verordnung des Landes im Laufe der nächsten Woche in Kraft.



Die 15-Kilometer-Regelung und nächtliche Ausgangssperren in Corona-Hotspots bleiben bestehen, außerdem ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Für Abschlussklassen gibt es das Angebot des Präsenzunterrichts in geteilten Klassen. Die Winterferien vom 10. bis 22. Februar werden aufgeteilt. Die erste Ferienwoche soll in der ersten Februarwoche stattfinden, die zweite wird in der Karwoche vor Ostern nachgeholt.

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt gibt es für Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Klasse 6 eine Notfallbetreuung, Präsenzunterricht soll für Abschlussklassen durchgeführt werden.



Die 15-Kilometer-Regel gilt für Landkreise und kreisfreien Städte mit einer Inzidenz ab 200 je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein plant eine Sonderregel bei Kontaktbeschränkungen für Kleinkinder. Demnach gilt die Beschränkung auf das Treffen eines Haushalts mit einer weiteren Person nicht für Kinder unter drei Jahren. Kitas sollen geschlossen. Das Land will den Eltern weiterhin die Gebühren ersetzen, selbiges gilt für die Betreuungskosten in den Grundschulen.

Thüringen

In Thüringen sollen die neuen Verordnungen am kommenden Dienstag in Kraft treten. Entgegen der bisherigen Planung bleiben die Schulen auch nach dem 1. Februar vorerst geschlossen, Ausnahmen gelten für Abschlussklassen. Der Start der Winterferien wird um eine Woche auf den 25. Januar vorgezogen.



Im gesamten Bundesland bleiben nächtliche Ausgangsbeschränkungen vorerst bestehen. Zudem will Thüringen die Anreise zu Wintersportgebieten unterbinden.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.