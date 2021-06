Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann ihre drei EM-Gruppenspiele in München voraussichtlich vor Publikum austragen.

Ministerpräsident Söder sagte nach einer Kabinettssitzung in München, dies sei möglich, weil die Inzidenz in der Landeshauptstadt deutlich unter 35 liege. Er halte es für vertretbar, 20 Prozent der Zuschauer in das Stadion zu lassen. Das seien rund 14.000 Zuschauer. Voraussetzung sei aber die Umsetzung des strengen Hygienekonzepts mit Testungen, Masken und die Organisation der Zu- und Abgänge, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Der CSU-Politiker wertete die EM als Probelauf für weitere Veranstaltungen des Profisports in Deutschland.



Die UEFA hatte bei der Zusage für den deutschen Spielort eine Zahl von mindestens 14.500 Zuschauern gefordert und schon eine entsprechende Anzahl von Eintrittskarten verlost. Die Stadt München hatte aber mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie keine Garantie abgegeben. Das erste Spiel der DFB-Auswahl findet am 15. Juni statt, Gegner ist Weltmeister Frankreich.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.