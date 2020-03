Bayerns Ministerpräsident Söder schließt wegen der Corona-Krise eine flächendeckende Ausgangssperre für Bayern nicht mehr aus.

Wenn sich die Menschen nicht an die bereits geltenden Auflagen hielten, habe man keine andere Möglichkeit, sagt der CSU-Politiker in einer Regierungserklärung in München. Zugleich erließ er eine Ausgangssperre für den Landkreis Wunsiedel. In der oberpfälzischen Stadt Mitterteich gilt eine solche seit gestern.



Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Buschmann, machte deutlich, dass seine Partei eine Ausgangssperre für Deutschland mittragen würde. Jeder müsse sich klar machen, welche Situation man in Italien habe. Wenn es möglich sei, eine solche Lage zu verhindern, dann müsse man die notwendigen Maßnahmen ergreifen, sagte Buschmann im Deutschlandfunk.



Bundeskanzlerin Merkel hatte in ihrer gestrigen Fernsehansprache die Bevölkerung aufgerufen, sich an die Auflagen zu halten und Sozialkontakte auf ein Minimum zu beschränken.