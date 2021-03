In einem gemeinsamen Brief fordern Bayerns Ministerpräsident Söder und sein baden-württembergischer Amtskollege Kretschmann die Regierungschefs in den anderen Bundesländern zu einer strengeren Corona-Politik auf. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, beschreiben der CSU- und der Grünen-Politiker die Lage als "ernster als viele glauben".

Daher müsse die vereinbarte Notbremse bei einer Inzidenz über 100 konsequent umgesetzt werden. Dazu gehörten auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Die Regeln zur Notbremse werden in den Bundesländern teils unterschiedlich angewandt.



Zudem plädieren Söder und Kretschmann für eine Corona-Testpflicht an den Schulen nach den Osterferien. Wer keinen negativen Test habe, solle dann auch nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. Das sei vor allem deshalb wichtig, weil sich derzeit die britische Mutation unter Schülern so stark verbreite - und dann wiederum in die Familien hineingetragen werde.

Sachsens Regierungschef Kretschmer warnt vor Kollaps des Gesundheitssystems

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU) warnte angesichts der weiterhin steigenden Infektionszahlen in Deutschland vor einem Kollaps des Gesundheitssystems. Dem Sender n-tv sagte er, wenn man in Politik und Bevölkerung den Ernst der Lage jetzt nicht erkenne, drohe eine Überlastung der Krankenhäuser. Der Blick in Nachbarländer zeige, was passieren werde: "Wir werden Zahlen bekommen von 500, 600, 700 Inzidenz, wenn wir es nicht anhalten. Damit könne kein Gesundheitssystem der Welt umgehen.

