Der Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Söder zur Impfpflicht von Pflegekräften stößt zunehmend auf Ablehnung.

Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann sagte, es sei bislang vereinbart gewesen, von einer Impfpflicht abzusehen, und daran werde man mittendrin jetzt auch nichts ändern. Gleichwohl sei er dafür, dass sich der Ethikrat mit dieser Frage befasse. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Bas, sagte im Deutschlandfunk, Söder verschrecke mit seinem Vorstoß die Menschen und erzeuge Angst. Vielmehr sollten Skeptiker mit Aufklärungskampagnen überzeugt werden. Bas betonte, an dieser Stelle seien auch die Arbeitgeber in der Pflicht, Beschäftigten in der Pflege mögliche Ängste zu nehmen. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe kritisierte, die Debatte werde ohne repräsentative Zahlen zur Impfbereitschaft der Fachkräfte geführt. Die Vorsitzende Bienstein erklärte, erforderlich seien eine bessere Datengrundlage und eine Informationskampagne. Söder hatte gesagt, es sei auffällig, dass sich viele Pflegekräfte nicht impfen lassen wollten.



Unterdessen hat das Kabinett in München beschlossen, dass die Bürger in Bayern im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel künftig eine FFP2-Maske tragen müssen. Die Regelung beginnt am kommenden Montag.

