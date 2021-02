Bayerns Ministerpräsident Söder will das Thema Pandemie und die Folgen für Kinder und Jugendliche zur Chefsache machen.

Er werde einen sogenannten "Kindergipfel" auf den Weg bringen, bei dem man sich genauer damit beschäftige, sagte Söder in seiner Rede zum Politischen Aschermittwoch der CSU, der in diesem Jahr in digitaler Form stattgefunden hat. Er wolle mit den zuständigen Stellen erörtern, was die Auswirkungen auf diese Generation seien und wie man Kinder und Jugendliche künftig besser unterstützen könne. Von dem Motto "Zwei Monate Schule ausgefallen, jetzt holen wir das einfach nach" halte er nichts, betonte der CSU-Chef. Nötig seien viel mehr kluge Konzepte und moderne Pädagogik.



Beim digitalen Politischen Aschermittwoch der FDP bezeichnete Parteichef Lindner den Aufruf, im Kampf gegen den Erreger zuhause zu bleiben und Kontakte zu reduzieren, als Offenbarungseid für eine digitalisierte Industrienation. Es sei notwendig, den Stillstand im Land zu beenden. Grünen-Chef Habeck warf der Bundesregierung Zögerlichkeit vor. Diese fahre auf Sicht mit verbundenen Augen. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Boehringer erklärte, die Regierungen von Bund und Ländern trieben Zehntausende Unternehmen mit ihrer Politik absichtlich in den Ruin. Den Medien warf er vor, auf - Zitat - die Staatslinie eingeschwenkt zu sein und ihrer Kontrollfunktion nicht nachzukommen. Die stellvertretende Vorsitzende der Linkspartei, Wissler, beklagte, dass sich die soziale Spaltung in der Krise verschärft habe. Menschen mit niedrigem Einkommen fielen durch Kurzarbeitergeld zurück auf einen Armutslohn.



CDU-Chef Laschet ging erneut auf die Diskussion um Corona-Inzidenzwerte ein. Wenn Werte verabredet seien, dann müsse das auch mal gelten. Man könne nicht alle paar Wochen sagen, vielleicht wäre doch 25 ein besserer Wert oder 10 oder 0. Der Kanzlerkandidat der SPD, Bundesfinanzminister Scholz, betonte, dass die Corona-Finanzhilfen fortgesetzt würden. Man werde bis zum Ende der Krise gegenhalten.

