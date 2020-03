In Spanien haben Soldaten bei Desinfektionsarbeiten in Altenheimen mehrere tote Senioren entdeckt.

Die Leichen seien dort offenbar länger unbemerkt geblieben, berichteten übereinstimmend mehrere Medien. Der spanische Verkehrsminister Ábalos bestätigte die Berichte grundsätzlich und kündigte Ermittlungen an.



Spaniens Verteidigungsministerin Robles hatte bereits vor den Berichten bekanntgegeben, Soldaten hätten in Heimen zurückgelassene Senioren aufgefunden. Man werde gegen die Verantwortlichen für solche Missstände "unerbittlich vorgehen".



In der vergangenen Woche hatten mehrere Berichte über zahlreiche Tote in Altenheimen die spanische Offentlichkeit bewegt. So starben in einer Seniorenresidenz in Madrid 20 Insassen, die meisten von ihnen nach einer Corona-Infektion. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Heim. Angehörige von Bewohnern sprechen von katastrophalen hygienischen Zuständen und Mangel an Schutzausrüstungen für das Pflegepersonal.