Einem Medienbericht zufolge steht die geplante Sonderprämie für Pflegekräfte in der Coronavirus-Krise wieder in Frage.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" in ihrer morgigen Ausgabe berichtet, formiert sich vor allem bei den Krankenkassen Widerstand gegen die Zuwendung in Höhe von 1.500 Euro für Pflegekräfte. Demnach sagte die Vorstandsvorsitzende des Ersatzkassen-Verbands VDEK, Elsner, es könne nicht sein, allein die Beitragszahlerinnen und - zahler dafür aufkommen zu lassen. Auch der Vorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Litsch, sieht eher die Politik anstatt die Sozialversicherung in der Pflicht.



Vertreter von Pflegeeinrichtungen waren bisher davon ausgegangen, die Auszahlung der Prämien für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt mit den Pflege- und Krankenkassen abrechnen zu können.