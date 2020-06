Bundestag und Bundesrat wollen heute in Sondersitzungen das Konjunkturpaket zur Bewältigung der Corona-Pandemie-Folgen verabschieden.

Darin ist unter anderem die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent zum 1. Juli sowie ein Bonus in Höhe von 300 Euro für jedes kindergeldberechtigte Kind vorgesehen.



Zunächst wird am Vormittag der Bundestag zusammentreten, um das so genannte zweite Corona-Steuerhilfegesetz abschließend zu beraten und zu beschließen. Am Nachmittag wird sich dann der Bundesrat mit dem Gesetz befassen.



Die Länderkammer will außerdem über den zweiten Nachtragshaushalt zur Finanzierung des Konjunkturpakets beraten. Er sieht eine Erhöhung der Neuverschuldung um weitere 62,5 Milliarden Euro auf dann insgesamt rund 218,5 Milliarden Euro vor.