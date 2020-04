Die Corona-Krise greift immer weiter um sich. Die Maßnahmen zur Eindämmung schränken nicht nur das öffentliche Leben ein, sondern betreffen auch elementare Grundrechte. Schriftsteller und Juristen sehen das kritisch.

Der Autor Ferdinand von Schirach zeigt sich besorgt. Der "Shutdown" des öffentlichen Lebens sei gleichzeitig ja auch ein "Shutdown der Grundrechte", sagte der 55-Jährige dem Nachrichtensender n-tv mit Blick auf Ausgangsbeschränkungen und andere Regelungen. Legitime staatliche Maßnahmen müssten verhältnismäßig und zielführend sein. Bei der Frage, welche der Maßnahmen zielführend sei, werde es jedoch schwierig. Niemand wisse genau, was richtig sei, meinte Schirach.



Der Journalist Heribert Prantl betont, Gesellschaft und Demokratie dürften nicht sterben beim Versuch, sie gegen Corona zu verteidigen. Gesundheit sei mehr als Virenfreiheit und mehr als das Klatschen auf dem Balkon für Pflegekräfte. Auch in Zeiten der Krise müssten die Grundrechte erhalten bleiben. Und es müssten die richtigen Lehren aus den gegenwärtigen Erfahrungen gezogen werden, sagte der Jurist in einem Podcast des Journalisten Gabor Steingart.

"Über längere Zeit ist die Freiheit in Gefahr"

Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, warnt vor einer Erosion des Rechtsstaats. Wenn sich die vielen Einschränkungen des Alltags und der Grundrechte über längere Zeit hinzögen, sei die Freiheit in Gefahr, sagte der Jurist der "Süddeutschen Zeitung". Politik und Verwaltung müssten immer wieder prüfen, ob es weniger einschneidende Maßnahmen gebe. Auch müssten Gerichte die Entscheidungen der Politik überprüfen können.



Der Philosoph Rainer Mühlhoff von der Technischen Universität Berlin meint, die Corona-Krise habe eine gewaltige Diskursverschiebung in Bezug auf die Nutzung digitaler Dienste und Daten bewirkt. In einem Gastbeitrag für netzpolitik.org verweist er auf Pläne zur Auswertung von Smartphone-Bewegungsdaten und digitale Lernplattformen und spricht von einer "Turbo-Digitalisierung". Werde dieser Weg weiter beschritten, "kann die politische Debatte um die Folgen dieser Trends kaum Schritt halten und es würde zu grundlegenden Beschneidungen unserer Freiheitsrechte kommen – mit vor allem langfristigen Folgen."

