Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Drese hat nach mehreren Corona-Ausbrüchen in Pflegeeinrichtungen eine Impfpflicht für Beschäftigte in der Branche gefordert.

Die SPD-Politikerin sagte dem Magazin "Der Spiegel", so sollten die Menschen geschützt werden, die besonders anfällig für eine Corona-Infektion seien. Nach Angaben der Ministerin gab es in dem Bundesland seit Ende des Sommers neun Corona-Ausbrüche in Einrichtungen für alte Menschen. In Mecklenburg-Vorpommern sind nach offiziellen Angaben 75 Prozent der Pflegekräfte geimpft.

Bericht: Acht Tote nach Corona-Ausbruch in Altenheim in Brandenburg

In einem Seniorenheim in Brandenburg starben nach einem Corona-Ausbruch acht Bewohner. Das berichtet der Rundfunk Berlin-Brandenburg. In der Einrichtung in Schorfheide haben sich nach Angaben des Gesundheitsamts insgesamt 42 Senioren und 15 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Nur etwa die Hälfte des dort beschäftigten Personals sei geimpft, sagte die zuständige Amtsärztin. Die Bewohner dagegen seien "gut geimpft".



Die Ärztin betonte, sie sei sehr unglücklich darüber, dass Impfungen für Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen weiterhin freiwillig seien. Dies berge ein erhöhtes Risiko. Eine Sprecherin des Heimträgers sagte, die Beschäftigten würden regelmäßig über Impfangebote informiert. Letztendlich bleibe es aber eine freiwillige Entscheidung.



Dem Leiter der Einrichtung droht unterdessen ein Bußgeld, weil er trotz einer eigenen Infektion die Quarantäne missachtet und das Heim betreten hat.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.