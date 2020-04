Das Deutsche Rote Kreuz hat vor einer unhaltbaren Situation in Senioren- und Pflegeheimen wegen der Coronavirus-Pandemie gewarnt.

Wie DRK-Präsidentin Hasselfeldt der "Funke Mediengruppe" sagte, ist die Versorgung mit Schutzmaterial bis hin zu Desinfektionsmitteln völlig unzureichend. Sie äußerte die Sorge, dass die Krankenhäuser in den nächsten Wochen viele Menschen aus Heimen aufnehmen müssten. Das gelte es zu verhindern, um die Kapazitäten in den Kliniken nicht zusätzlich unter Druck zu setzen.



Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Bentele, forderte angesichts der Coronavirus-Krise eine nachhaltige Aufwertung der Pflegeberufe. Bentele sagte im Deutschlandfunk, die momentane Wertschätzung, die den Pflegekräften und dem medizinischen Personal im ganzen Land entgegengebracht werde, sei wohltuend. Entscheidend sei aber die Frage, ob dieser Zuspruch auch nach der Coronavirus-Krise anhalte. Neben Einmalzahlungen und Prämien, wie sie der bayerische Ministerpräsident Söder in Aussicht gestellt habe, benötige man flächendeckende Tarifverträge für die Pflegeberufe, erklärte Bentele.