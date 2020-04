Pflegende Angehörige sollen nach dem Willen des Sozialverbandes VdK in der Corona-Krise die gleichen Hilfen erhalten wie Eltern.

VdK-Präsidentin Bentele forderte in einem offenen Brief an Gesundheitsminister Spahn und Familienministerin Giffey, auch Pflegende in den sogenannten systemrelevanten Berufen sollten einen Anspruch auf Notbetreuung in Form von Tagespflege oder Kurzzeitpflege haben.



Angehörige müssten Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft derzeit komplett alleine übernehmen, da Tagespflegen geschlossen seien und Betreuungskräfte aus Osteuropa nicht mehr nach Deutschland kämen. Eine Erwerbstätigkeit sei für die Angehörigen unter diesen Umständen nicht mehr möglich. Sie benötigten eine Lohnersatzleistung und einen Anspruch auf Freistellung von der Arbeit, der über die zehntägige Arbeitsverhinderung hinausgehe.