Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Bentele, fordert angesichts der Coronavirus-Krise eine nachhaltige Aufwertung der Pflegeberufe.

Bentele sagte im Deutschlandfunk, die momentane Wertschätzung, die den Pflegekräften und dem medizinischen Personal im ganzen Land entgegengebracht werde, sei wohltuend. Entscheidend sei aber die Frage, ob dieser Zuspruch auch nach der Coronavirus-Krise anhalte. Neben Einmalzahlungen und Prämien, wie sie der bayerische Ministerpräsident Söder in Aussicht gestellt habe, benötige man flächendeckende Tarifverträge für Pflegeberufe, erklärte Bentele. Auch müsse der gesetzliche Mindestlohn für die Branche angehoben werden.



In den vergangenen Tagen starben in mehreren Pflege- und Seniorenheimen unter anderem in Bayern und Niedersachsen zahlreiche Bewohner an den Folgen der Coronavirus-Infektion. Das Deutsche Rote Kreuz kritisierte wegen des Mangels an Schutzausrüstungen unhaltbare hygienische Zuständen in den Einrichtungen.