Mit rund einem Monat Verspätung haben die USA ein von Präsident Biden ausgerufenes Impfziel erreicht.

Wie aus Daten der Gesundheitsbehörde CDC hervorgeht, haben 70 Prozent aller Erwachsenen mindestens eine Impfdosis erhalten. Eigentlich sollte diese Marke bereits am Unabhängigkeitstag am 4. Juli erreicht werden. Die Impfkampagne war aber ins Stocken geraten. Das Ziel wurde damals trotz zahlreicher Anreize und eines großen Vorrats an Impfstoffen verfehlt. Der Trend kehrte sich nun jedoch wieder um, angesichts der neuen Corona-Welle, die auf die besonders ansteckende Delta-Variante zurückgeführt wird.



Der Anteil der vollständig geimpften Erwachsenen in den USA liegt den Angaben zufolge bei knapp 61 Prozent, was fast 50 Prozent der gesamten Bevölkerung entspricht.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.