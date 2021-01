Bundesgesundheitsminister Spahn geht nach eigenen Angaben davon aus, dass alle Bewohner von Pflegeheimen in Deutschland noch im Laufe des Januars geimpft werden können.

Dieses Ziel könne und wolle man gemeinsam mit den Ländern erreichen, sagte der CDU-Politiker dem Fernsehsender RTL. Wenn dies gelinge, mache es einen entscheidenden Unterschied im Pandemieverlauf. In den Einrichtungen schlage das Virus besonders brutal zu. Zugleich wies Spahn Kritik an der Impfstrategie der Bundesregierung abermals zurück. Vielmehr laufe alles genauso, wie es geplant gewesen sei. An die Bundesländer würden exakt die Mengen an Vakzin geliefert, die seit Wochen angekündigt sowie mit dem Hinweis versehen gewesen seien, dass es am Anfang knapp sein würde und man deshalb priorisieren müsse.



In der Debatte um eine Verlängerung des Lockdowns sprach sich der Bundesgesundheitminister gegen eine Öffnung von Schulen und Kitas aus. Dies sei für Schüler und Eltern zwar schwierig, betonte Spahn. Aber auch hier sollte nicht zu früh gelockert werden, bevor man in einigen Wochen "schon wieder vor möglichen schwierigen Fragen" stehe.

