Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, an den Oster-Feiertagen persönliche Kontakte zu meiden.

Im ARD-Fernsehen empfahl der CDU-Politiker, andere Wege zu nutzen, zum Beispiel telefonisch oder digital. Das Osterfest werde wegen der Corona-Pandemie nicht in gewohnter Weise begangen werden können. Spahn mahnte, über das Wochenende konsequent zu bleiben. Eine schrittweise Rückkehr zur Normalität werde damit wahrscheinlicher.



Gestern hatte Bundeskanzlerin Merkel eine positive Zwischenbilanz der gesellschaftlichen Einschränkungen in Deutschland wegen der Coronavirus-Pandemie gezogen. Es gebe einen Hoffnungsschimmer, sagte sie in Berlin. Der Maßstab des Handelns sei gewesen, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Das sei bislang ganz gut gelungen.