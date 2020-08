Bundesgesundheitsminister Spahn hat erneut betont, dass Schulen und Kitas in der Corona-Krise Vorrang vor dem Karneval hätten.

Bei einem Besuch des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Kiel sagte der CDU-Politiker, auch Wirtschaft und Handel müssten vorrangig unterstützt werden. Es gehe um den Erhalt von Arbeitsplätzen, mit denen auch das Gesundheitssystem finanziert werde.



Spahn betonte, er wisse um die Bedeutung des Karnevals für Millionen Menschen in Deutschland. Er zeigte sich zuversichtlich, dass Bund und Länder eine einheitliche Regelung für Privatfeiern in Corona-Zeiten finden werden. Bisher gibt es in den Ländern sehr unterschiedliche Regelungen.



Spahn kündigte für September einen Gesetzentwurf an, der den Krankenhäusern in einer Art Gesamtjahresschau finanziell helfen soll.