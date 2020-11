Als Konsequenz aus der Corona-Krise will der Bund an 19 Standorten in Deutschland eine Nationale Gesundheitsreserve aufbauen.

Gesundheitsminister Spahn sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Pandemie habe gezeigt, dass man mehr vorsorgen müsse. Die Reserve soll nach den Worten des CDU-Politikers im Kern aus Schutzausrüstung, Schutzmasken, Beatmungsgeräten und Medikamenten bestehen. So könne man im Notfall besonders diejenigen unterstützen, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen arbeiteten. - Mit den Plänen soll sich bereits heute das Corona-Kabinett befassen.

