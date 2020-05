Bundesgesundheitsminister Spahn hat vor einer neuen Spaltung der Gesellschaft in der Coronakrise gewarnt.

Alle trügen Verantwortung dafür, dass Diskussionen nicht wieder so polarisierend geführt würden wie beim Thema Migration, sagte der CDU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Spahn erinnert an das - wie er sagte - "Wir-Gefühl" zu Beginn der Pandemie. Debatten etwa über die Schutzmaßnahmen seien lebensnotwendig für eine Demokratie. Den Demonstranten solle aber klar sein, mit wem sie demonstrierten.



Zur Diskussion über das Ansteckungsrisiko in Schulen und Kindergarten erklärte der Minister, die gegenwärtige Studienlage lasse keine echten Schlüsse zu, inwieweit Kinder zur Verbreitung des Virus beitragen würden. Das Robert Koch-Institut teilte mit, dass die Gesundheitsämter binnen eines Tages 353 neue Corona-Infektionen gemeldet haben.