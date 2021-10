Bundesgesundheitsminister Spahn hält ein Ende der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite weiter für angebracht.

Im ZDF sagte er, der vom Bundestag festgestellte Ausnahmezustand könne beendet werden. Vier von fünf Erwachsenen seien inzwischen gegen das Coronavirus geimpft. Er wolle nicht die Pandemie für beendet erklären, betonte der CDU-Politiker. Für Herbst und Winter brauche man weiterhin Vorsichtsmaßnahmen vor allem die 3G-Regelung in Innenräumen sowie medizinische Schutzmasken und AHA-Regeln in Bussen, Bahnen und im Einzelhandel. Durch eine Rechtsänderung sei es möglich, dass Länder und Behörden vor Ort solche Maßnahmen losgelöst von einem Ausnahmezustand ergreifen könnten.



Kritiker befürchten einen "Flickenteppich" an Bestimmungen, wenn die "epidemische Lage" nicht weiter festgestellt wird. Der Bundestag hatte sie zuletzt bis November verlängert. Zudem verweisen sie auf die steigenden Corona-Inzidenzen. Bundesweit liegt der Wert derzeit wieder über 100.

