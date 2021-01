Wer vom Staat eine Impfung gegen Covid-19 angeboten bekommt, kann sich das verabreichte Mittel vorerst nicht aussuchen. Eine solche Auswahl zu treffen, sei aufgrund der derzeit noch herrschenden Knappheit nicht möglich, betonte Bundesgesundheitsminister Spahn in einer Online-Diskussionsrunde.

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Mertens, sagte, die beiden bislang in Europa zugelassenen Impfstoffe der Firmen Biontech und Moderna seien in Wirksamkeit und Sicherheit gleichwertig. In Berlin will Gesundheitssenatorin Kalayci (SPD) eine Auswahl möglich machen. Sie sagte dem rbb, er Bürger, die Bürgerin solle die Freiheit haben, sich entscheiden zu können, mit welchen Impfstoff sie geimpft werden wollten.

Rund eine halbe Million geimpft

Laut Spahn haben seit dem Impfstart in Deutschland Ende Dezember mehr als eine halbe Million Menschen die erste der nötigen zwei Dosen erhalten - zu wenige, meint die SPD. Deren Generalsekretär Klingbeil erneuerte seine Kritik an Gesundheitsminister Spahn und sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", Spahn dieser habe Monate Zeit gehabt, die Impfungen in Deutschland vorzubereiten - das habe der Minister aber nicht getan. Die jüngsten Nachbestellungen von Impfstoff bei Biontech/Pfizer führt der SPD-Generalsekretär auf seine Kritik in den vergangenen Tagen zurück. Er sei froh, dass dies zu Veränderungen geführt habe, erklärte Klingbeil.

"SPD im Wahlkampf-Modus"

Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer warf dem Koalitionspartner SPD vor, in den Wahlkampf-Modus umgeschaltet zu haben. Inmitten der Pandemie betreibe die Partei mit der Debatte über das Impfen Wahlkampf, sagte sie der "Saarbrücker Zeitung". Die Sozialdemokraten hätten anscheinend den Weg der Vernunft verlassen.



Kritik kam auch von der CSU. Generalsekretär Blume sagte, die SPD versuche, sich gedanklich bereits auf die Oppositionsarbeit vorzubereiten. Das tue dem Land nicht gut.

Merkel verteidigt Beschaffung auf EU-Ebene

Bundeskanzlerin Merkel verteidigte die gemeinsame Beschaffung von Corona-Impfstoffen auf EU-Ebene. Die CDU-Politikerin sagte in ihrem Video-Podcast, sie sei fest überzeugt, dass es gut gewesen sei, auf den europäischen Weg zu setzen.

Göring-Eckardt gegen Untersuchungsausschuss

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Göring-Eckardt, hat sich in der aktuellen Lage gegen einen Untersuchungsausschuss zur Beschaffung von Corona-Impfstoffen ausgesprochen. Eine solche Forderung war zuletzt aus der FDP gekommen.



Der Grünen-Bundestagsabgeordnete von Holtz rief Deutschland und die EU auf, bei der Versorgung mit Corona-Impfstoffen ärmere Länder nicht im Stich zu lassen. Dies sei nicht nur ein Gebot der Fairness und eine ethische Frage, sondern am Ende auch im eigenen Interesse, sagte der Entwicklungspolitiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Eine Pandemie könne man nicht besiegen, wenn nur die Menschen in Europa geimpft würden.

Städtetag fordert mehr Tempo

Der Deutsche Städtetag forderte Bund und Länder zu mehr Tempo bei den Corona-Impfungen auf. Städtetagspräsident Jung sagte der Deutschen Presse-Agentur, derzeit seien überwiegend mobile Teams in Pflege- und Altenheimen unterwegs, um die Menschen dort zu versorgen. Das sei wichtig, allerdings stünden die Impfzentren überwiegend leer. Hier müsse die Kampagne an Fahrt gewinnen.



Kritisch äußerte sich auch der Bundesverband der deutschen Hausärzte. Der Bundesvorsitzende des Verbands, Weigeldt, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Regierung habe "viel zu spät und dann auch noch viel zu wenig Impfstoff bestellt".

