Bundesgesundheitsminister Spahn hält die Zulassung des russischen Coronavirus-Impfstoffs nach verkürzter Testphase für gefährlich.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, Russland habe den Impfstoff - nach allem was man wisse - nicht ausreichend erprobt. Das könne schiefgehen und die Akzeptanz des Impfens schmälern. Spahn betonte, es gehe nicht darum, bei der Impfstoff-Entwicklung Erster zu sein, sondern es gehe um einen wirksamen und sicheren Impfstoff.



Auch die Weltgesundheitsorganisation hatte gestern zurückhaltend auf die Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs reagiert. Alle Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit müssten rigoros überprüft werden, forderte die WHO. Brasilien und Israel haben dennoch bereits Interesse an dem Mittel bekundet.



Spahn äußerte sich besorgt über das aktuelle Infektionsgeschehen in der Bundesrepublik. Man müsse sehr wachsam sein, vor allem, weil es sich um viele einzelne Ausbrüche im Land handle. Es sei wichtig wahrzunehmen, dass das Virus noch da sei. Wenn man es ihm zu einfach mache, breite es sich schnell wieder aus. Zuletzt wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts 1.226 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet.

