Bundesgesundheitsminister Spahn hat bestätigt, dass die lange geplante Corona-App Anfang diese Woche vorgestellt wird.

Auf einen genauen Starttermin wollte sich der CDU-Politiker aber nicht festlegen. Verschiedene Medien hatten den Dienstag genannt. Spahn sagte im ARD-Fernsehen, die App sei ein wichtiges Instrument, um Infektionsketten zu unterbrechen. Sie funktioniert über Bluetooth und soll Smartphone-Besitzer warnen, wenn sie Kontakt zu Infizierten hatten. Debatten über den Datenschutz hatten die Entwicklung der App verzögert.



Angesichts der bevorstehenden Sommerferien mahnte Spahn die Menschen zur Vorsicht. Auch in Urlaubsländern müsse zum Schutz vor dem Coronavirus Abstand gewahrt werden, betonte der Minister. Seit 0 Uhr gibt es an den deutschen Grenzen keine Kontrollen mehr, und auch vor Reisen in die meisten europäischen Länder wird nicht mehr gewarnt.