Bundesgesundheitsminister Spahn hat bestätigt, dass die lange geplante Corona-App Anfang kommender Woche erhältlich sein wird.

Auf einen genauen Starttermin wollte sich der CDU-Politiker aber nicht festlegen. Verschiedene Medien hatten berichtet, die App werde am Dienstag zum Download bereitstehen. Spahn sagte im ARD-Fernsehen, die App sei ein wichtiges Instrument, um Infektionsketten zu unterbrechen. Über Bluetooth soll sie den Weg von Nutzern aufzeichnen und später warnen können, wenn sie Kontakt zu Infizierten hatten. Unstimmigkeiten über die Art der Datenspeicherung hatten für Verzögerungen bei der Entwicklung geführt.



Kurz bevor die meisten Grenzen in Europa wieder geöffnet werden sollen, mahnte der Minister Urlauber zur Vorsicht. Auch in Reiseländern müsse Abstand gewahrt werden. Der Ballermann auf Mallorca dürfe nicht zu einem neuen Ischgl werden. Von dem österreichischen Skiort aus hatten viele europäische Urlauber das Coronavirus in ihre Heimatländer getragen. Ab morgen sollen die innereuropäischen Grenzen mit wenigen Ausnahmen wieder passierbar sein.

