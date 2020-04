Der Ausbruch des Coronavirus in Deutschland ist nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Spahn inzwischen beherrschbar.

Spahn sagte in der Bundespressekonferenz in Berlin, die Zahl der täglichen Neuinfektionen sinke weiter. Derzeit gesundeten jeden Tag mehr Menschen, als sich neu ansteckten. Deutschland schneide im internationalen Vergleich bei der Bewältigung der Krise gut ab, betonte Spahn. In den Krankenhäusern könne man ab Mai zu einer neuen Normalität kommen. Zwar müssten weiterhin Betten für Corona-Patienten freigehalten werden, zugleich könnten aber auch andere, planbare Behandlungen wieder zunehmen.



Die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland nach den heutigen Angaben des Robert Koch-Instituts auf rund 134.000 gestiegen. Das sind rund 3.400 Fälle mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten wird insgesamt mit 3.868 angegeben. Rund 82.000 Menschen sind den Angaben zufolge genesen.



Die Zahl der weiteren Ansteckungen pro Fall war zuletzt weiter gesunken. Laut RKI steckt jeder Infizierte nunmehr im Durchschnitt weniger als einen weiteren Menschen an.