Bundesgesundheitsminister Spahn erwägt, allen Bürgern eine Corona-Auffrischimpfung anzubieten.

Der CDU-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, in den Ländern werde jetzt schrittweise mit den sogenannten Booster-Impfungen in Pflegeeinrichtungen sowie für besonders gefährdete Menschen begonnen. Zudem könnten sich diejenigen noch einmal ein mRNA-Vakzin verabreichen lassen, die bislang nur vektorbasierte Präparate erhalten hätten. In einem zweiten Schritt können man dann darüber nachdenken, Auffrischungen auch allen anderen anzubieten.



Spahn betonte, solche Booster seien von den Zulassungen gedeckt, sie verstärkten und verlängerten den Impfschutz. Auch sei in Deutschland ausreichend Impfstoff vorhanden.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.