Bundesgesundheitsminister Spahn erwartet für Mitte April die erste Lieferung des neu zugelassenen Impfstoffs des Herstellers Johnson & Johnson.

Spahn sagte bei einer Diskussion mit Bürgern im Internet, es gehe zunächst um 275.000 Dosen des Präparats. Er betonte, dass bei diesem Impfstoff bereits eine Dosis für eine Immunisierung ausreicht. Für die Impfung in Hausarztpraxen würden prinzipiell alle zugelassenen Impfstoffe verwendet, wegen der Verfügbarkeiten allerdings zunächst das Präparat von Biontech/Pfizer, später dann auch das von Astrazeneca. Der Moderna-Impfstoff werde zunächst vorrangig in Impfzentren eingesetzt. Dort würden vor allem mit hoher Priorität geführte Berufsgruppen immunisiert. Bestehende Termine behielten ihre Gültigkeit.



Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Cichutek, wies darauf hin, dass sich weitere drei Impfstoffe bei der Europäischen Arzneimittelagentur in einer fortgeschrittenen Prüfphase für eine Zulassung befinden. Dabei handelt es sich um die Präparate von Curevac, Novavax sowie den russischen Impfstoff Sputnik V.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.