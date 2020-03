Bundesgesundheitsminister Spahn will sich am Nachmittag im Bundestag in einer Regierungserklärung zur Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland äußern.

Der CDU-Politiker hatte in der vergangenen Woche vom "Beginn einer Epidemie" gesprochen. Spahn will heute zudem erneut mit Spitzenvertretern von Ärzten, Kliniken, Apotheken und Krankenkassen zusammenkommen. Am Nachmittag trifft sich der Minister mit seinen Kollegen aus den Bundesländern, um über das Thema zu beraten. Bislang gibt es in Deutschland fast 200 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus.