Bundesgesundheitsminister Spahn geht nach eigenen Angaben davon aus, dass alle Bewohner von Pflegeheimen in Deutschland noch im Laufe des Januars geimpft werden können. Dieses Ziel könne und wolle man gemeinsam mit den Ländern erreichen, sagte der CDU-Politiker dem Fernsehsender RTL.

Wenn dies gelinge, mache es einen entscheidenden Unterschied im Pandemieverlauf. In den Einrichtungen schlage das Virus besonders brutal zu.



Zugleich wies Spahn Kritik an der Impfstrategie der Bundesregierung abermals zurück. Vielmehr laufe alles genauso, wie es geplant gewesen sei. An die Bundesländer würden exakt die Mengen an Vakzin geliefert, die seit Wochen angekündigt sowie mit dem Hinweis versehen gewesen seien, dass es am Anfang knapp sein würde und man deshalb priorisieren müsse.

"Grobes Versagen der Verantwortlichen"

In den vergangenen Tagen war die Kritik an der Regierung immer lauter geworden. So sprach etwa die Neurologin Frauke Zipp, Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, in der "Welt" von "grobem Versagen der Verantwortlichen". Sie meinte, die Bundesregierung habe im Spätsommer wesentlich mehr Impfdoesen von Biontech angeboten bekommen als bestellt worden seien.



"Wenn man bei den damals schon Erfolg versprechenden Unternehmen wie Biontech, Curevac, Moderna und Astra Zeneca schon im Sommer für jeweils 60 Prozent der Bevölkerung bestellt hätte, wären das Kosten von rund zehn Milliarden Euro gewesen." Das sei nichts im Vergleich zu den Summen, die man gerade zur Stützung der Wirtschaft aufwenden müsse, rechnet die Direktorin der Klinik und Poliklinik für Neurologie an der Universität Mainz vor.

"Zögerliches Handeln"

Auch in den Parteien im Bundestag gab es Kritik. Der AfD-Politiker Frömming erklärte, das zögerliche Handeln der Bundesregierung "führt nun dazu, dass Deutschland später wieder zur Normalität zurückkehren wird als andere Länder". FDP-Generalsdekretär Wissing sagte der "Welt", am Beispiel Israels und anderer Länder zeige sich, "dass es möglich ist, schneller zu impfen". Auch Linken-Chef Riexinger zeigte sich "schon ein wenig verwundert, wie wenig Impfdosen die EU bestellt hat".



Die Grünen-Gesundheitsexpertin Schulz-Asche sagte der "Welt", es wäre aus heutiger Sicht besser gewesen, "mehr und verschiedene Impfstoffe" auf Risiko zu bestellen. Allerdings verwies sie darauf, dass sich im Sommer auch das Biontech-Vakzin noch in der Testphase befunden habe.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 2.1.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 2.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 30.12.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 28.12.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 2.1.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 2.1.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 30.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.