Bundesgesundheitsminister Spahn hat nochmals eindringlich dazu aufgerufen, in der Corona-Pandemie private Kontakte auch über die Ostertage zu beschränken. Angesichts der Zahlen müsse man Kontakte und Mobilität noch einmal 10 bis 14 Tage herunterfahren, sagte Spahn bei einer Online-Diskussionsveranstaltung mit Bürgerinnen und Bürgern. Nötig sei ein Lockdown ähnlich wie zu Ostern im vergangenen Jahr.

Das Impfen allein reiche noch nicht aus, um die dritte Infektionswelle zu brechen, betonte Spahn. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, betonte, mit der Kombination aus erweiterten Testkapazitäten, einer Impfung und der Cororna-Warn-App könne man viele Infektionsfälle vermeiden. Wieler sprach von einem Baukastenprinzip, bei dem sich aber ein Element nicht durch ein anderes ersetzen lasse.

"Allumfassender Lockdown"

Zur Eindämmung der Pandemie sprach sich die Linken-Vorsitzende Wissler dafür aus, auch die Schließung von Unternehmen ins Auge zu fassen. Wissler sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, wenn die Zahlen weiter so in die Höhe gingen, müsse man auch darüber reden, nicht dringend notwendige Produktionen für ein paar Tage stillzulegen. Der stellvertretende CDU-Chef Strobl sprach sich in der "Stuttgarter Zeitung" für einen kurzen und - Zitat - allumfassenden - Lockdown aus. In den Betrieben sollten nur Angestellte arbeiten, die zwingend dort sein müssten oder kritische Infrastrukturen betreuten.



Gestern hatte das RKI vor einer schweren dritten Welle der Pandemie gewarnt, bei der man sich darauf einstellen müsse, dass mehr Menschen erkranken und sterben würden. Zudem drohe Kliniken eine Überlastung.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 27.03.)

+ Ferien: Was wird aus dem Osterurlaub? (Stand 23.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 19.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 27.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.