Bundesgesundheitsminister Spahn ruft dazu auf, wegen der Ausbreitung des Coronavirus mehr Großveranstaltungen zu streichen.

Spahn sagte in Berlin, in bestimmten Regionen und bei bestimmten Ereignissen sei es aus seiner Sicht zu zaghaft zu Absagen gekommen. Zudem sei es in bestimmten Fällen auch sinnvoll, Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern abzusagen, wenn das Infektionsrisiko hoch sei. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, fordert schnelle Vorkehrungen für den Fall, dass die Zahl der Infizierten stark steigt. Wieler betonte, auch in Deutschland selbst werde es Todesfälle durch die Krankheit Covid-19 geben.



Bundeskanzlerin Merkel sagte, keine Maßnahme sei vergebens, weil es vor allem darum gehe, das Tempo der Ausbreitung zu verlangsamen. Dies kaufe Zeit für die medizinische Forschung und die Vorbereitung des Gesundheitssystems auf den kommenden Winter, wenn eine schnellere Ausbreitung zu erwarten sei.



In Deutschland wurde das Virus nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bislang bei mehr als 1.100 Menschen nachgewiesen.

