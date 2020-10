Bundesgesundheitsminister Spahn hat die strengen Ausgangsbeschränkungen im bayerischen Kreis Berchtesgadener Land begrüßt.

Der CDU-Politiker sagte im ZDF, für die Bevölkerung seien das harte zwei, drei Wochen. Die Maßnahme helfe aber, die Infektion effizient unter Kontrolle zu bringen. Das sei besser, als mit innerdeutschen Einreisebeschränkungen zu agieren. Das Vorgehen der bayerischen Staatsregierung sei genau richtig, so Spahn.



Am Montag hatte das Berchtesgadener Land bundesweit die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen: Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 272,8. Gestern sank sie auf 236. Erstmals seit dem Frühjahr ist in dem Landkreis das Verlassen der eigenen Wohnung nur noch mit triftigem Grund erlaubt. Schulen und Kitas wurden geschlossen.



Bayerns Ministerpräsident Söder gibt heute im Landtag in München eine Regierungserklärung zur Corona-Lage ab.

