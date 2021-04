Vollständig geimpfte Bürger sollen Gesundheitsminister Spahn zufolge in Zukunft wie Personen mit negativem Test behandelt werden.

Dies solle gelten, wenn die dritte Welle gebrochen und etwa beim Einzelhandel ein Schnelltest-System aufgebaut worden sei, wird der CDU-Politiker in der "Bild am Sonntag" zitiert. Wer geimpft sei, könne dann ohne weiteren Test ins Geschäft oder zum Friseur. Zudem müssten nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts vollständig Geimpfte auch nicht mehr in Quarantäne.



Hintergrund ist der Zeitung zufolge ein neuer Bericht des RKI, der festgestellt habe, dass Geimpfte nur ein geringes Übertragungsrisiko darstellen. Das gilt demnach ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.