In Deutschland wird künftig gezielt nach hochansteckenden Coronavirus-Varianten gesucht.

Bundesgesundheitsminister Spahn stellte dazu in Berlin eine Verordnung zur Gen-Sequenzierung vor. Ziel ist es demnach, mindestens fünf Prozent der Positivproben auf Mutationen zu untersuchen. So sollen die Behörden mehr Klarheit darüber bekommen, wie stark sich etwa die zuerst in Großbritannien und Südafrika aufgetretenen Virusvarianten auch hierzulande ausbreiten. Beide gelten als ansteckender als das ursprüngliche Virus, verursachen nach bisherigen Erkenntnissen aber keine schwereren Krankheitsverläufe. Zuletzt hatte es Kritik gegeben, dass in Deutschland - anders als etwa in Großbritannien und Dänemark - bisher kaum nach Mutanten gesucht wurde.



Die Labore erhalten pro untersuchter Probe 220 Euro für Mehraufwand und Meldung der Daten. Die Verordnung enthält keine Angaben über genaue Kosten für den Bundeshaushalt. Grund sei, dass die Zahl der Sequenzierungen abhängig von der Zahl der Neuinfektionen stark schwanken könne.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.