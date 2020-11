Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass noch in diesem Jahr die ersten Bürger gegen das Corona-Virus geimpft werden können.

Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er habe die Länder gebeten, die Impfzentren bereits Mitte Dezember einsatzbereit zu machen. Spahn äußerte sich optimistisch, dass es noch vor Jahresende eine Zulassung für einen Impfstoff in Europa geben wird. Danach könne man sofort loslegen, so der Minister. Deutschland habe sich über die EU-Kommission, bilaterale Verträge und Optionen inzwischen mehr als 300 Millionen Impfdosen gesichert.



Spahn kündigte den Aufbau einer Online-Plattform an, die über die erreichten Impfquoten Auskunft geben soll, differenziert nach Alter und Regionen.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.