Die Corona-Maßnahmen an Schulen müssen nach Einschätzung von Gesundheitsminister Spahn noch längere Zeit aufrecht erhalten werden. Mit Blick auf die Zeit nach den Sommerferien sagte der CDU-Politiker bei einer Tagung in Tutzing, man werde nicht völlig ohne Schutzmaßnahmen wieder in den Schulbetrieb gehen können.

Im Herbst und Winter würden trotz derzeit sehr niedriger Inzidenzen voraussichtlich nach wie vor Maßnahmen wie Maskenpflicht oder auch Wechselunterricht notwendig sein. Wenn sich Millionen Menschen in Bewegung setzten, könne das zu einer Drehscheibe in die Haushalte hinein werden, meinte der CDU-Politiker.



Es wird befürchtet, dass im Herbst die offenbar stärker ansteckende Delta-Variante des Virus für eine erneute Steigerung der Infektionszahlen sorgen wird.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.